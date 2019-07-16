Türkiye tek yumruk!

15 Temmuz Milli Birlik ve Anma Törenleri kapsamında tüm yurtta etkinlikler yapıldı. FETÖ’cü darbe girişiminin hedeflerinden olan, hainlerce bombalanan, şehitler verdiğimiz Ankara Emniyet Müdürlüğü binası kullanılamaz hale gelmişti. Dün Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışını yapan, 15 Temmuz özel gündemiyle toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam da İstanbul’daydı. Erdoğan, 15 Temmuz 2016’da yapılmaya çalışılan darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı’ndaki törene katıldı.

Ankara’daki programının ardından İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılayanlar arasında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de yer aldı.

‘Uçakların, tankların, kurşunların...’

Vatandaşların akın ettiği törende Erdoğan şunları söyledi. “Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah’ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah, 15 Temmuz’dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. 2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.”

‘Allah bizimle beraberdir’

“Burada üzerimizden geçen F-16’lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk; ’Korkmayın Allah bizimle beraberdir.’ 16 saat süren o süreçte, şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde. Birinci Ordu Komutanımız aynı şekilde. Basın toplantıları yapıldı, mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey ‘Elhamdülillah’ yerli yerine oturdu. O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz’da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Hiç endişeniz olmasın.”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir törene katıldı.