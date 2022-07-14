A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara’nın ev sahipliğinde 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri’nde sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, Milletler Ligi Finalleri’nde bugün çeyrek finalde Asya temsilcisi Tayland ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Tayland’ı elemesi halinde yarı finalde yarın İtalya-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi Finalleri çeyrek finalinde Tayland ile karşılaşacak. Bugün saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak. Zorlu maç ile ilgili detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Filenin Sultanları'nın 2022 VNL geniş kadrosu:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar

En büyük hedef Dünya Şampiyonası

Bu sezonki en büyük hedef olan; Eylül ayındaki Dünya Şampiyonası'na da hazırlık niteliği taşıyan Milletler Ligi, aynı zamanda Paris 2024 kotası için de önem kazandı. Milletler Ligi'nin lig etap maçları 3 ayakta oynandı. Organizasyonun 1. ayağı Ankara'da, 2. ayağı Brezilya ve 3. ayağı Kanada'da yapıldı. Müsabakalar sonunda ilk 8'e giren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Üst üste 4. kez final etabına

Türkiye ev sahibi avantajıyla da direkt olarak final etabı bileti almıştı ancak çeyrek finalde hangi takımla eşleşeceğini 3 ayak sonrası konumlandığı sıralama belirleyecekti. Lig etabını 7. sırada bitiren Türkiye ev sahibi olarak direkt olarak 1. sıraya yerleşti ve Tayland'la eşleşti. Eğer ilk 8'in dışında kalsaydık, final etabına 8. sıradan gidecektik. Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekip, 2018yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya elde etmişti.

Brezilya, Japonya’ya üstünlük kurdu

Milletler Ligi’nin finalleri dün Ankara’da başladı. Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada Brezilya, Japonya’ya üstünlük kurdu. Ankara Spor Salonu’nda oynanan Milletler Ligi çeyrek final müsabakasında Japonya’yı 3-1’lik skorla mağlup eden Brezilya, yarı finale yükselmeye hak kazandı. Mücadelenin ilk iki seti inanılmaz bir çekişmeye sahne oldu. Brezilya bu iki kritik seti alarak Japonya'nın direncini kırdı. 3. seti Japonya alsa da Brezilya 4. sette farkı giderek maçı kazandı. Brezilya’nın yarı finaldeki rakibi ise gazetemiz baskıya girdiğinde tamamlanmamış olan Sırbistan-ABD maçının galibi olacak.