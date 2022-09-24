Türkiye-Tayland Canlı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 5. kez yer aldığı Dünya Şampiyonası'nda ilk maçına bugün çıkıyor. Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği turnuvada Ay-Yıldızlılar, Tayland'la karşılaşıyor.

Türkiye-Tayland mücadelesi başladı.

İlk set sonucu: 25-17 (TÜRKİYE)

Milli takımımız karşılaşmaya Simge, Hande, Ebrar, Saliha, Zehra, Eda ve Cansu ilk 6'sı ile başladı.

Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları sahneye çıkıyor... Tarihte 5. kez dünya arenasında yer alan ve tarihi kürsü başarısı için sahaya çıkacak A Milli Kadın Millilerimiz, B Grubu'nda ilk maçını Tayland'la, Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynuyor. Filenin Sultanları ardından Polonya'nın Gdansk şehrine geçecek ve kalan grup maçlarını burada tamamlayacak.

Grupta ilk 4’e giren takımlar 2. tura çıkacak. Tur atlayan takımlar ayrıca, ilk 4 içinde yer alan takımlarla oynadıkları maçların puanlarını da taşıyacak. A ve D Grubu'ndaki takımlar E Grubu'nu, B ve C Grubu'ndaki takımlar da F Grubu'nu oluşturacak. nitekim gruptan çıkarsak Filenin Sultanları 2. turda F Grubu'nda yer alacak ve 4 Ekim'de başlayacak 2. tur maçları için Polonya'nın Lodz şehrine geçecek.