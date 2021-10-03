Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen organizasyona 34 sporcu katıldı.
Sporcular, zorlu pistte Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, 85cc, 65cc, 50cc, Ohvale MiniGP ve Ohvale Büyükler sınıflarında mücadele etti.
Şampiyonada, 50cc A kategorisinde Poyraz Bor, 50cc B’de Alp Burak Albayrak, 65cc’de Ahmet Berkay Sarıay, 85cc’de Baran Bulut Kocaman, S3’te Ares Stefan Bengiç, Süpermoto Open’da Mecit Taha Işık, Senior’da Yasin Işık, Ohvale MiniGP’de Ahmet Berkay Sarıay, Ohvale Büyükler’de Furkan İdgü birinci sırayı aldı.
Dereceye girenlere kupaları, düzenlenen törenle verildi.
UŞAK (AA)