Lig tarihinde ilk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı. Şenol Güneş, Trabzonspor'un kalesinde toplam 1112 dakika süreyle gol yemedi. Beşiktaş, üst üste 48 maçta sahadan yenik ayrılmadı. Datcu, Fenerbahçe'nin kalesinde bir sezonda yalnızca 6 gol yedi. Beşiktaş, üst üste 13 maç kazandı, Tanju Çolak, Fenerbahçe formasıyla 1 maçta 6 gol birden attı. Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz, "Dört büyükler"de forma giyen iki oyuncu oldu. Evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait. Galatasaray, iki aşamalı ligde bir sezonda 42 maçta 105 golle rekor kırdı, sarı-kırmızılılar evinde 25 maç üst üste kazandı. Sezonu namağlup şampiyon tamamlayan tek takım Beşiktaş. Beşiktaş, bir sezonda 4 derbi maçı da gol yemeden kazanan ve gol atamadan kaybeden tek takım. Galatasaray, ligde bir maça ilk 11'de tamamı yabancı oyuncularla çıkan ilk ve tek takım oldu.

İşte şimdiki adıyla Süper Lig'in tarihe geçen serileri...



