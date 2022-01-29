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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı Oğuz Aydın oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkanlık seçimini Oğuz Aydın kazandı. 116 delegenin katıldığı genel kurulda Oğuz Aydın, 58 oy alırken diğer aday Şahin Özen ise 55 oyda kaldı. Bu sonuçla, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun yeni başkanı Oğuz Aydın oldu.

29 Ocak 2022, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun yeni başkanı Oğuz Aydın oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkanlık seçimini Oğuz Aydın kazandı. 116 delegenin katıldığı genel kurulda Oğuz Aydın, 58 oy alırken diğer aday Şahin Özen ise 55 oyda kaldı. Bu sonuçla, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun yeni başkanı Oğuz Aydın oldu.

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