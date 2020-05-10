Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'den Anneler Günü mesajı
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirtti.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Karşılıksız sevgiyi evrensel bir değere dönüştüren, fedakarlığı ile yaşamı adeta kutsayan, ülkemizi koruyan ve yücelten nesillerin sahip olduğu tüm anneleri ve dünya annelerini saygıyla selamlıyorum."