Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgiyi evrensel bir değere dönüştüren, fedakarlığı ile yaşamı adeta kutsayan, ülkemizi koruyan ve yücelten nesillerin sahip olduğu tüm anneleri ve dünya annelerini saygıyla selamlıyorum."