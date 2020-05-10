Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'den Anneler Günü mesajı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirtti.

10 Mayıs 2020, Pazar 09:39 Son Güncelleme:
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen'den Anneler Günü mesajı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin Özen, yaptığı açıklamada, federasyon ve su altı ailesi olarak tüm annelerin gününü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Karşılıksız sevgiyi evrensel bir değere dönüştüren, fedakarlığı ile yaşamı adeta kutsayan, ülkemizi koruyan ve yücelten nesillerin sahip olduğu tüm anneleri ve dünya annelerini saygıyla selamlıyorum."

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