Türkiye Snowboard Şampiyonası Erzurum’da yapıldı. Daha önce Erzurum ve Kayseri’de gerçekleştirilen etap müsabakaları sonrasında Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazanan toplam 130 sporcu Palandöken Kayak Merkezi'nde madalya için ter döktü.

Organizasyonun ilk gününde sporcular Paralel Büyük Slalomda mücadele etti. Sporcular ikinci gün ise slalom yarışında dereceye girmek için mücadele etti. Organizasyon sonrasında 7979 puan toplayan Kayseri birincilik kupasını, 5297 puan toplayan Erzurum ikincilik kupasını, 3719 puan toplayan Bursa üçüncülük kupasını kazandı.

Müsabakalar sonrasında kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dumlu, MKH Başkanı Ali Koçak, Teknik Kurul Başkanı Mehmet Güney ve kulüp temsilcileri tarafından verildi. (DHA)