Türkiye, Sırbistan’ı 3-0 mağlup etti

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ilk haftanın üçüncü ve son maçında Sırbistan’ı 3-0 yendi.

Ligin Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen ilk haftasının son maçında ev sahibi ülke ile karşılaşan A Milli Takım, rakibini 25-19, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 yenerek turnuvada üçte üç yaptı.

İlk haftayı namağlup tamamlayan milli takım, Uluslar Ligi’nin ikinci haftasında 28-30 Mayıs tarihlerinde Ankara’da sahne alacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu’nun ev sahipliği yapacağı ikinci haftada millilerin maç programı şöyle:

28 Mayıs Salı:

17.30 Türkiye-Japonya

29 Mayıs Çarşamba:

17.30 Almanya-Türkiye

30 Mayıs Perşembe:

17.30 Türkiye-Rusya