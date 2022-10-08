FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD'ye 3-1 mağlup oldu. Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-22 mağlup tamamladı. İkinci setin ilk dakikalarında Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'ın sayılarıyla rakibine üstünlük kuran Milli Takım , blok sayıyla rakibine 25-21 üstünlük kurdu.

Üçüncü sette Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran Milliler (13-13), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve ABD seti 25-20 kazandı. Dördüncü sette rakibinin blokları karşısında sayı bulmakta zorlanan Milliler 14-8 geriye düştü. Saliha ile sayılar bulan Ay-Yıldızlılar, Elif'in blok sayısıyla farkı bire (19-18) indirmesine rağmen son bölümde etkili olamadı ve bu seti 25-22 maçı da 3-1 kaybetti. Milli Takım grubundaki son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası F Grubu’ndaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 18.30’da Sırbistan ile karşılaşacak. Mücadeleyi, TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

F Grubu’nda oynanacak kalan maçların programı şu şekilde:

8 Ekim Cumartesi:

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya