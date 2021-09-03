Türkiye-Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye - Sırbistan ne zaman)
Filenin Sultanları parkeye çıkıyor. Heyecan dorukta... Türkiye-Sırbistan yarı final maçı öncesi geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde kaybettiği Sırbistan'la 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde kapışacak. Filenin Sultanları'nın tek hedefi, hem 2 yıl öncesinin rövanşını almak hem de adını finale yazdırmak. Peki, Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Sırbistan maçı öncesi tüm detaylar haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Yarı finale kadar namağlup gelen Filenin Sultanları, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.
Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak Türkiye-Sırbistan maçı TSİ 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Nefesleri kesecek dev maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.
Yarı finale nasıl geldik?
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası macerasında daha önce finalde 2003'te Polonya ile 2019'da Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Ancak Ay-Yıldızlılar, iki finalden de üzgün bir şekilde ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, 2021'de yeniden finale koşuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası serüvenine D Grubu'nda başladı. Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, namağlup bir şekilde adını son 16 turuna yazdırdı. Çekya'yı 3-1 geçen Filenin Sultanları, Polonya'yı da 3-0 yenerek, yarı finale geldi.
2 yıl daha tecrübeliyiz!
Rakip ise 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, artık geçmişe göre 2 yıl daha tecrübeli ve tek hedefleri kaybedilen şampiyonluğun rövanşını alıp, finalde boy göstermek.
https://www.instagram.com/p/CTW5xE1LvHt/
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Cansu Özbay
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Hande Baladın
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Meliha İsmailoğlu
Ayça Aykaç
Buse Ünal
Meryem Boz
Eda Erdem Dündar
Zehra Güneş
İlkin Aydın
Beliz Baskır
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