A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşılaşıyor. Yarı finale kadar namağlup gelen Filenin Sultanları, 2019 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan’a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

Karşılaşmaya harika başladık. Milliler'in 3-0 öne geçmesi sonrası Sırpların tecrübeli hocası Terzic mola almak zorunda kaldı.









Cansu Özbay'ın harika sayısıyla 7-6 öne geçtik.









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Türkiye-Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan Türkiye-Sırbistan maçı TSİ 18.00'de başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Dev maçın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları haberimizde.

Yarı finale nasıl geldik?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası macerasında daha önce finalde 2003'te Polonya ile 2019'da Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Ancak Ay-Yıldızlılar, iki finalden de üzgün bir şekilde ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, 2021'de yeniden finale koşuyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası serüvenine D Grubu'nda başladı. Hollanda, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı devirip, namağlup bir şekilde adını son 16 turuna yazdırdı. Çekya'yı 3-1 geçen Filenin Sultanları, Polonya'yı da 3-0 yenerek, yarı finale geldi.

2 yıl daha tecrübeliyiz!

Rakip ise 2019 yılında finalde kaybettiğimiz Sırbistan. Giovanni Guidetti'nin öğrencileri, artık geçmişe göre 2 yıl daha tecrübeli ve tek hedefleri kaybedilen şampiyonluğun rövanşını alıp, finalde boy göstermek.









Türkiye:

Şebnem Aköz

Cansu Özbay

Tuğba Şenoğlu

Hande Baladın

Yasemin Güveli

Meliha İsmailoğlu

Ayça Aykaç

Buse Ünal

Meryem Boz

Eda Erdem Dündar

Zehra Güneş

İlkin Aydın

Beliz Baskır

Ebrar Karakurt

Sırbistan

Busa

Lazovic

Caric

M.Popovic

Mirkovic

Ognjenovic

Veljkovic

Bjelica

Rasic

S.Popovic

Boskovic

Milenkovic

Blagojevic

Kocic