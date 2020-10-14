Türkiye-Sırbistan maçı erken final! Kaderimizi direkt etkileyecek...

İlk olarak 2018 yılında oynanmaya başlayan Uluslar Ligi’nde Türkiye, B Ligi Grup 2’de Rusya ve İsveç’in olduğu 3 takımlı grupta sonuncu olmuştu. Normalde bir alt lige yani C’ye düşecektik. Ancak format değişikliğinin ardından yine B Ligi’nde kaldık. 4 takımdan oluşan B Ligi Grup 3’te şu an 3. maçların ardından 2 puanla sonuncu 1 puanlı Sırbistan’ın önünde üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar’ın bu akşam Sırplar’ı mağlup etmesi, hem bu sezonki Uluslar Ligi’ndeki geleceğimizi hem de gruptaki kaderimizi direkt etkileyecek.









Lider olanlar A Ligi’ne çıkıyor

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.









Play-Off’a katılım şansı var…

Gruplarda lider olmanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.

Grubumuzda liderlik maçı

Türkiye’nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubunda Rusya- Macaristan karşılaşması da oynanacak. 7 puanlı lider Rusya ile 6 puanlı ikinci Macaristan arasında zirve kapışması yaşanacak. 21.45’te başlayacak mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Ruslar, 1 kez berabere kaldığı rakibini 5 kez mağlup etti. Gruptaki ilk maçı da 3-2 yine Ruslar kazanmıştı.

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