Türkiye - Sırbistan (CANLI)

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı konuk ediyor. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan ile kozlarını paylaşıyor. 3. Grup'ta 4. maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor. Grupta iddialı bir konuma gelmek için kazanmak gerekli.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle kadroda yok

Türkiye - Sırbistan maçında TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tedbirler kapsamında localarda yüzde 50 kapasite oranında seyirci yer alıyor.









Türkiye - Sırbistan ilk 11'ler:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, N.Mitrovic, Kolarov, Gacinovic, Ljajic, Gudelj, Aleksic, Mladenovic, Luka Jovic, A.Mitrovic

MAÇ BAŞLADI

İlk tehlikeyi Kenan yakaladı! 1.dakika sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan uygun durumda vurdu savunma son anda araya girdi ve top kornere gitti

2.dakikada Hakan Çalhanoğlu sol çaprazdan vurdu kalecide topu iki hamlede kontrol etti

9.dakikada Kenan Karaman ceza sahası yayı üzerinde şutunu çekti top savunmadan döndü

11.dakikada Sırbistan sağ kanattan Kolarov ile korner kullandı ortasını ön direkte Burak çıkardı

SARI KART! 16.dakikada Stefan Mitrovic, ceza sahası önünde Burak Yılmaz'a yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

17.dakikada tehlikeli yerden Hakan Çalhanoğlu serbest vuruşu kullandı şutu barajdan döndü

GOL! 22.dakika Sırbistan takımı Milinkovic-Savic ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya arka direkte iyi yükselen Milinkovic-Savic kafayla golü attı.

OYUNCU DEĞİŞLİKLİĞİ! 27.dakikada A Milli Takım'da Hasan Ali çıktı yerine Umut Meraş girdi

30.dakikada sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in vurdu top auta gitti

38.dakikada Cengiz Ünder uzak mesafeden kaleyi denedi şutu yandan auta gitti

İlk yarıyı Sırbistan 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. Sırbistan takımında devre arasında oyundan Ristic çıktı yerine Mladenobic girdi

Sırbistan ikinci gole yaklaştı! 47.dakikada Kolarov sol kanattan korneri kullandı ortasına Mitrovic vurdu top az farkla üstten auta gitti

Sırbistan penaltı kazandı. Okay ceza sahası içinde Milinkovic-Savic'e faul yapınca hakem Kabakov beyaz noktayı gösterdi

GOL! 49.dakikada Aleksandar Mitrovic penaltıyı gole çevirdi ve Sırbistan 2-0 öne geçti

















Lider olanlar A Ligi’ne çıkıyor

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.

Play-Off’a katılım şansı var…

Gruplarda lider olmanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.

Grubumuzda liderlik maçı

Türkiye’nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubunda Rusya- Macaristan karşılaşması da oynanacak. 7 puanlı lider Rusya ile 6 puanlı ikinci Macaristan arasında zirve kapışması yaşanacak. 21.45’te başlayacak mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Ruslar, 1 kez berabere kaldığı rakibini 5 kez mağlup etti. Gruptaki ilk maçı da 3-2 yine Ruslar kazanmıştı.

Milli Takımımız, 583. defa sahaya çıkacak

Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak A Milli Takımımız, 583. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 138 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 767 gol atarken, kalesinde 828 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Sırbistan, Türkiye maçını kafada bitirmiş!

Grubumuzda beklentilerin çok altında bir performans gösteren Sırbistan, ilk 3 maçında da galibiyet alamadı. Rusya’ya 3-1 yenilen, Türkiye ile sahasında golsüz berabere kalan Sırplar, son olarak da Macaristan’a tek golle mağlup olmuştu. Kadrosunda Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen yıldızları bulunduran rakipte, A Milli Takımımız ile oynanacak bu akşamki maç öncesinde tam 7 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Onayı hocaları verdi

Alınan bilgiye göre Sırplar’da Dusan Tadic (Ajax), Luka Milivojevic (C.Palace), Emil Rockov (Fehervar FC), Marko Grujic (Liverpool), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Katai (Kızılyıldız) ve Sasa Zdjelar (Partizan) , Ay-Yıldızlılar’a karşı sahada olamayacak.

Son Macar maçında Tadic, Milivojevic ve Pavlovc ilk 11’de başlamıştı. Sırbistan kampından ayrılan oyuncuların kulüplerine erken dönmek için teknik direktör Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve tecrübeli hocanın da grupta iddialarının düşük olması sebebiyle buna onay verdiği konuşuluyor.

Şenol Güneş, A Milli Takım’la 67. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 67. karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım'ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 47’si resmi, 19’u özel 66 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 66 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 98 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

48. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48. resmi maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 47 resmi maçın 27’sini kazandı, 9’unu yitirdi, 11’inde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 80 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 35 gol gördü.