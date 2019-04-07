Türkiye Senyörler Tenis Takım Şampiyonası sona erdi

Türkiye'nin en üst seviyedeki senyör tenisi oyuncularını bir araya getiren Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası, 2-7 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ali Bey Club kortlarında düzenlendi.

Türkiye'de ki senyör tenisinin en önemli buluşması niteliğindeki şampiyonada bu yıl 28 kulüpten 111 takım mücadele etti. 11 kategoride 530 oyuncunun katıldığı şampiyonada altı gün boyunca 1150 maç oynandı. Baştan sona tempolu ve çekişmeli maçlara sahne olan şampiyona TTF Temsilcisi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan'ın süper vizörlüğünde gerçekleşirken 2 Başhakem ve 21 gözlemci hakem de şampiyona da görev aldı.

3 KATEGORİDE ZİRVE METE SPORTİF'İN

Bu yıl 14. kez düzenlenen şampiyonada Mete Sportif 25+ erkekler ve 40+ erkeklerde zirveye ulaşırken, 35+ erkeklerde Genç Tenis Akademisi, 45+ erkeklerde Turgay Soysal Tenis Akademi Spor Kulübü, 50+ erkeklerde Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Kulübü, 55+ erkeklerde Optimum Spor Kulübü ve 60+ erkeklerde ise Vakıf Tenis Kulübü kupayı kaldıran takımlar oldu. Erkeklerde olduğu gibi 25+ kadınlarda da zirvenin sahibi Mete Sportif oldu. Ankara Tenis Kulübü 35+ kadınlarda birinciliği göğüslerken, 40+ kadınlarda Dalyan Kulübü, 50+ kadınlarda Yeşilyurt Spor Kulübü, 55+ kadınlarda ise İzmit Tenis Kulübü mutlu sona ulaşan takımlar olarak yerlerini aldılar.

Ali Bey Club tesislerinde düzenlenen ödül törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri Ferhat Nasıroğlu, Ayhan Akgül, Turhan Topbaş, Bülent Necimoğlu, Erkan Naibi, Serhat Altınel ve Gökhan Dönmez de katıldı. Tenise verdikleri desteklerden dolayı organizasyona ev sahipliği yapan Ali Bey Club Manavgat'ın Genel Müdürü Kerem Kutbay'a plaket veren Durmuş, ülke tenisinin bu tür başarılı organizasyonlarla daha da gelişeceğini söyledi.

Ercan ATA - ANTALYA, (DHA)