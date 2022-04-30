Türkiye satrançta Avrupa Şampiyonu oldu

Türk satrancının genç ustalarından madalya yağmuru… Yunanistan’ın Rodos Adası’nda 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda Türkiye 16 madalya kazanarak yine tarih yazdı. Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nı ülke şampiyonu olarak tamamlayan genç milliler, 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz toplam 16 madalya ile Türkiye’ye erken bayram sevinci yaşattı. Türkiye ayrıca en başarılı ülke ödülünü de almayı başararak Avrupa’ya damga vurdu.

“Genç satranç milli sporcularımız Avrupa’da fırtına gibi esti” diyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’na katılan her iki sporcumuzdan biri madalya almayı başardı. Tüm sporcularımız üstün başarı gösterdi. Pandemi döneminde sürdürülebilir olmamız ve satranç sporuna ara vermeden devam etmemiz sayesinde Türkiye’yi satrançta Avrupa’nın en başarılı ülkesi yaptık. Ülkemize erken bayram hediyesi verdikleri ve tarif edilemez duygularla bizi gururlandırdıkları için tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Türkiye, Satrançta Avrupa’nın Devlerini Geride Bıraktı

2019 yılında Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda şampiyon olan Türkiye, pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra düzenlenen ilk yüz yüze Şampiyonada da şampiyon olmayı başardı. 2021 yılında ulusal ve uluslararası başarı gösteren 32 sporcunun katıldığı Şampiyonada 23 ülkeden 195 sporcu mücadele etti. Türkiye şampiyonada; Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İsrail, Polonya, Ukrayna gibi satrançta Avrupa’nın devlerini geride bırakmayı başardı.

İkizlerden Altın Madalya

11 Yaş genelde mücadele eden FİDE Ustası (FM) Yağız Kaan Erdoğmuş, kızlarda ise Arya Aydoğan Türkiye adına altın madalya alan en genç sporcular oldular. 17 yaş kategorisinde genelde ve kızlarda mücadele eden ikizler; Kadın Usta Adayı (WCM) Işıl Can ve Uluslararası Usta (IM) Işık Can altın madalya alarak bir ilke imza attılar. 15 yaş kızlarda Elifnaz Akat da altın madalya alarak Türkiye adına şampiyon olan 5 sporcu arasında yer aldı.

7 yaş genelde Ata Peray, 11 yaş kızlarda Beren Kalyoncu, 15 yaş genelde Yusuf Portakalcı, 15 yaş kızlarda Hatice Aslı Muştu, 17 yaş genelde FM Atakan Mert Biçer ve 17 yaş kızlarda Bilgesu Şeker gümüş madalya alarak şampiyonayı kategorilerinde ikinci olarak tamamladılar.

7 yaş kızlarda Melek Nisa Kuru, 9 yaş genelde Deniz Anakök, 13 yaş genelde Arda Sözat,15 yaş kızlarda Dila Baloğlu, 17 yaş kızlarda WCM Elif Keskin bronz madalya alarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamladılar.

“Türkiye Olarak Pandemiyi Çok İyi Değerlendirdik”

“Türkiye olarak pandemiyi çok iyi değerlendirdik” diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay duygularını şu şekilde paylaştı.

“Pandemi döneminde tüm spor branşları faaliyetlerine ara verirken sürdürülebilir tek spor olduk. Bizim için önemli olan zor zamanlarda altyapıda ve profesyonel düzeyde sporcularımızın gelişimine ara vermemekti. Tüm ülkeler bu zorluğu yaşarken biz, TSF olarak pandemiye çok hızlı uyum sağladık. Milli takım altyapı kamplarını online olarak düzenledik. Sporcularımızın gelişimi için özel turnuvalar ve özel karşılaşmalar organize ettik. Her milli sporcumuzun ihtiyacına cevap vermek adına, özel derslerle sporcularımızı destekledik. Etkinlik takvimimizde yer alan şampiyona ve turnuvalarımızı pandemi şartlarına göre online, hibrit yada yüz yüze düzenleme başarısını gösterdik. Pandeminin başlaması ile birlikte faaliyetlerimize ara vermeden daha çok çalışmaya özen gösterdik. Tüm bu çabalarımızın ve emeklerimizin meyvelerini birer birer alıyoruz.

"Türk Satrancı Adına Gurur Gecesi Yaşıyoruz."

İki yıl aradan sonra yüz yüze düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 2019 yılında olduğu gibi ülke şampiyonu olmayı başardık. Avrupa’nın en güçlü satranç ülkelerini geride bırakarak en başarılı ülkede olduk. Türk satrancı adına gurur gecesi yaşıyoruz. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türk satrancı geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürüyor.”