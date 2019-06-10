Türkiye satrançta Avrupa şampiyonu oldu

20 ülkeden 306 genç sporcunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, Alara Uygun ile WCM (Kadın Usta Adayı) Eylül Çelik, Avrupa Şampiyonu oldu. WCM Gülenay Aydın, Hasan Hüseyin Çelik ile Uygar Duruçay Avrupa ikincisi, Hayrun Nisa Şahin, Ediz Gürel ve Emre Tınarlıoğlu ise Avrupa üçüncüsü oldular.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda genç sporcuların büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “Gençlerimiz önemli bir zafere imza attı. Geleceğin yıldızları Avrupa’da fırtına gibi esiyor. Gençlerimizin başarılı performansları, uzun yıllardır yaptığımız altyapı yatırımlarının da meyvelerini vermeye devam ettiğini gösteriyor. 20 ülkeden genç sporcuların müthiş yarışına sahne olan şampiyonada zirveyi Türk sporcuların başarısının belirlemesi ise hepimize büyük bir onur yaşattı. Ülkemize kazandırdıkları şampiyonluk ve 8 madalya ile bize büyük bir mutluluk yaşatan sporcularımızı, bu başarıda emekleri çok büyük olan değerli ailelerine, teknik ekibimize teşekkür ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye'ye büyük bir onur ve ikinci bayram heyecanı yaşattılar” diye konuştu.

ŞAMPİYONADA ZİRVEYİ, TÜRK SPORCULARIN MÜCADELESİ BELİRLEDİ

Şampiyonada Alara Uygun, 7 yaş kızlarda bütün maçlarını kazanarak altın madalyaya ulaştı ve büyük bir başarıya imza attı. 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan WCM Eylül Çelik ve Hayrun Nisa Şahin ise şampiyonayı 4,5 puan ile tamamladılar. Eşitlik bozma puanları sonucunda WCM Eylül Çelik altın madalyaya ulaşırken, Hayrun Nisa Şahin ise bronz madalya kazandı. 9 yaş genel kategoride son maçını rahat bir şekilde kazanan Uygar Duruçay, 7,5 puan ile, 11 yaş genel kategoride son turu kazanan Hasan Hüseyin Çelik, 7 puan ile gümüş madalyaya uzandı. Yine 11 yaş kategoride son maçından yarım puan ile ayrılan Ediz Gürel ise bronz madalya kazandı. 13 yaş kızlarda şampiyonayı namağlup tamamlayan WCM Gülenay Aydın gümüş madalya, 15 yaş genel kategoride oldukça başarılı bir performans sergileyen Emre Tınarlıoğlu ise 6 puan ile bronz madalya kazanan oldu.