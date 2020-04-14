Türkiye Satranç Federasyonundan uzaktan hakem eğitimi

Türkiye Satranç Federasyonu, hakemlere online eğitim verilmesinin planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınan bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için birbirinden önemli online eğitimler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu süreçte bir araya gelmek, moral bulmak, sosyalleşmek ve bilgileri tazelemek için Türkiye Satranç Federasyonu olarak Merkez Hakem Kurulu koordinasyonunda, uzaktan eğitim yoluyla hakemlerimize eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda uzaktan eğitim yöntemiyle öncelikle il temsilcilerimiz ve il hakem kurullarımızla bir araya gelinecektir. Yapılan planlama doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu ve hakem eğitmenlerimiz ile illerde eğitimler verilecektir." denildi.

Örnek çalışmaların, İstanbul ve Ankara’da il temsilcilikleri koordinesinde başladığı da aktarıldı.