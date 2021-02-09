Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), kuruluşunun 30. yıl dönümünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yarın kutlayacak.

Federasyondan yapılana açıklamaya göre, "Satranç Tarih İle Buluşuyor" sergisinin de açılışının yapılacağı 30. yıl etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Milli sporcular Gülenay Aydın ve Berke Çaputçuoğlu, etkinlik çerçevesinde özel bir simultane maç yapacak.

Ayrıca Bakan Kasapoğlu ile TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın 1500 sporcunun yer alacağı dijital kampı çevrim içi olarak ziyaret edecek.