Türkiye-San Marino maç sonucu: 3-1

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada Türkiye U19 Milli Takımı'nın gollerini 39 ve 84'üncü dakikalarda Abdullah Şahindere, 52'nci dakikada Metehan Altuntaş attı. San Marino’nun tek golünü ise 21'nci dakikada Mattia Cola kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta Romanya, 43'üncü dakikada Stefan Bodisteanu’nun attığı golle Letonya’yı 1-0 mağlup etti.

U19 Milli Takımı, gruptaki diğer karşılaşmalarını 13 Kasım Cumartesi günü Letonya, 16 Kasım Salı günü ise Romanya ile oynayacak.

(DHA)