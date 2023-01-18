Kayseri'de yaşayan ve doğuştan bir bacağı diz kapağından aşağısı olmayan Türkiye şampiyonu İrem Serra Kirtik (12), 6 yıl önce başladığı yüzme sporunda şimdiye kadar 14 madalya elde etti.

Kendine yeni hedefler belirlediğini belirten İrem, "Buraya ilk geldiğimde herkes bırakacağımı sanıyordu ama 6 yıldır devam ediyorum. Hem kendi yaşımda hem de diğer yaş gruplarında girdiğim yarışlarda toplam 14 madalya kazandım. Aslında şu an tek hedefim 2024 Paris Olimpiyatları fakat mayıs ayındaki 2023 Avrupa Şampiyonası'na da hazırlanıyorum” dedi.

İrem Serra’nın annesi Neval Kirtik de “Kızımız İrem için ‘Hadi gidip biraz yüzsün, nasıl olsa sıkılır’ demiştik ama 6 yıldır devam ediyor. Her zaman arkasındayız. Kızımla gurur duyuyorum” diye konuştu.