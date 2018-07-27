Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları tamamlandı

Yozgat’ta 3 etapta düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yol Yarışları tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 etaptan oluşan şampiyonaya, yıldız erkekler A, yıldız erkekler B, yıldız kızlar ve genç kızlar kategorilerinde 280 sporcu katıldı.

İlk etabı Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen yarışmanın üçüncü etabında ikinci etapta olduğu yarışmacılar Yozgat merkez ile Osmanpaşa köyü arasında belirlenen parkurda pedal çevirdi.

Yarışmada, yıldız A kategorisinde Faruk Salman, yıldız B kategorisinde Cihan Topal, yıldız kızlarda Funda Taşkın, genç kızlarda Keziban Koyun birinci oldu.

Daha sonra dereceye giren sporcular için Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni düzenlendi.

Törene katılan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kazasız belasız bir müsabakayı atlatmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Tüm kurumlarla halkı spora yakınlaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Yurtnaç, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yardımcısı Talip Karslıoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu da sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcu ve takımların ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



