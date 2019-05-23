Türkiye şampiyon!

İtalya Sardunya Adası Sassari City'de düzenlenen ve UWW Ranking Series niteliğindeki Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvasında güreşçilerimiz, Greko-Romen stilde 3 Altın 4 Gümüş 3 Bronz Madalya ile takım halinde Şampiyon oldu...

Güreşçilerimizin dereceleri;

55 kg Hakan Murat ÇANKAYA - Doğuş AYAZCI Nordic sisteminde mücadele ettiler. Hakan Murat ÇANKAYA İtalyan Freni'yi tuşla yendi

Doğuş AYAZCI'ya yenilmesine rağmen 1. Oldu.

1. Hakan Murat ÇANKAYA

2. İtalyan Freni

3. Doğuş AYAZCI oldu.

60 kg Ahmet UYAR - Koreli Seunghak KİM'e (5-0) yenilerek Gümüş Madalya kazandı

63 kg Mehmet ÇEKER - Macar Erik TORBA'yı (5-4) yenerek ALTIN MADALYA kazandı

67 kg Hacı KARAKUŞ - Rus Azamat Akhmedov'a (7-1) yenilerek Gümüş Madalya kazandı

82 kg Burhan AKBUDAK - Hintli Gurpreet SINGH'e (9-4) yenilerek Gümüş Madalyada kaldı.

87 kg Doğan GÖKTAŞ - Avrupa şampiyonu Macar Victor LORİNCZ'e (5-1) yenilerek Gümüş Madalyanın sahibi oldu.

130 kg Osman YILDIRIM - Macar Avrupa 2.si Balint LAM'ı (3-0) yenerek ALTIN Madalya kazandı

BRONZ MADALYA MÜSABAKALARI:

63 kg Kadir KAMAL - Koreli Kyunghoon KİM ; 2-0, 72 kg Selçuk CAN - Ahmet YILMAZ 'ı (3-1) yenerek BRONZ MADALYA kazandı. Doğuş Ayazcı’da Nordic sisteminde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu.

Böylece Greko-Romen milli takımımız Turnuvada 3 ALTIN 4 GÜMÜŞ 3 BRONZ toplam 10 madalya ile takım halinde Şampiyon oldu..

Macaristan 1 Altın 4 Gümüş 2 Bronz Madalya ile 2.

Kore 2 Altın 3 Bronz Madalya ile 3.

Rusya 2 Altın 1 Bronz Madalya ile 4.sırada yer aldı.

Takım Sıralaması ;

1. TÜRKİYE

2. Macaristan

3. Kore

4. Rusya

5. İtalya

6. Romanya

7. Hindistan

8. ABD

TÜRK GÜREŞİ DOĞRU YOLDA

U23 ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden ay yıldızlı ekibimiz performansıyla Türk güreşinin doğru yolda olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Turnuva yarın serbest stildeki maçlarla devam edecek.