U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nı yarı finalinde Sırbistan'ı 18-25, 25-21,26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-1 geçti. Grubundaki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıkma başarısı gösterdi. Milli Takımımız, İtalya engelini aşan Rusya ile finalde kozlarını paylaşacak. Yoluna namağlup devam eden kızlar, şampiyonluğa uzanıp rüyayı harika bir sonla bitirmek istiyor.

Türkiye-Rusya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz mi?)

2020 CEV U17 Avrupa Şampiyonasında mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımızın bu akşam TSİ 20.00’da Rusya ile oynayacağı final müsabakası TRT SPOR 2‘den şifresiz canlı yayınlanacak.

Avrupa'ya Türk damgası

2019-2020 içerisinde yapılan Avrupa Şampiyonaları'na Türkiye damgasını vurdu. Büyükler ve altyapılardaki tüm Kadın Milli Takımlarımız kürsüde yer aldı. 2019'da büyüklerde finalde Sırbistan'a yenilen Filenin Sultanları gümüş madalya kazanmıştı. Aynı yıl U16 Milliler şampiyonluk yaşadı. 2020'de ise U17'lerin başarısından yaklaşık bir ay önce U19 Milliler Altın madalya elde etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U17 Milli Takımımız’ı finale çıktığı için arayıp tebrik etti. Milli Takım kafile başkanı Bahar Mert Üçok, Erdoğan’ın bugün oynanacak final öncesinde başarı dileğinde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’ı 3-1 yenerek finale yükselen milli takımı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın yarı finalinde Sırbistan’ı eleyerek namağlup finale çıkan, milletimize büyük sevinç yaşatan 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’mızı yürekten tebrik ediyor, yarınki final maçında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



