2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor... Organizasyona Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan ev sahipliği yapacak. Turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele edecek. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada Romanya'nın ev sahipliği yapacağı D Grubu'nda mücadele edecek. Son Avrupa ikincisi unvanıyla organizasyona katılan Filenin Sultanları, D Grubu'nda ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Romanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan naklen yayımlanacak.

Şampiyonluk istiyorlar!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanacaklarına inandığını söyledi. Dündar, "2019'da güzel bir Avrupa Şampiyonası yaşadık. Tüm Türkiye'yi arkamızdan sürüklediğimiz bir şampiyona oldu. Bu Avrupa Şampiyonası'nda aynı seviyeyi korumayı, hatta üzerine çıkmayı istiyoruz" dedi. Cansu Özbay ise, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gerçekten istersek neler yapabileceğimizi görmüş olduk. Avrupa Şampiyonası'nda bu derslere ve tecrübelere göre hareket edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Maç takvimi

Türkiye’nin D Grubu’ndaki maç programı şöyle:

18 Ağustos Çarşamba:

20.30 Romanya-Türkiye

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

Kadro

Giovanni Guidetti’nin başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

Şampiyonada gruplar

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda gruplar şöyle:

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.