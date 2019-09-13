Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi’nin Marmaris’te gerçekleştirilen shakedown (deneme sürüşü) etabında Kriss Meeke birinci oldu.

Deneme sürüşü etabında iyi bir tempo sergileyen ve 4,70 kilometrelik etabı 3 dakika 25.3 saniyede tamamlayan Meeke, ilk sırada yer aldı. Etabın 2. ve 3. sırasında Hyundai ekibinden Mikkelsen ile Neuville yer aldı.

Türkiye Rallisi’ni geçen sene kazanan ve şu anda da genel klasman lideri olan Toyota’nın Finli pilot Ott Tanak ise, dördüncü olduğu etapta, takım arkadaşının 1.4 saniye gerisinde kaldı.

Citroen sürücüsü son 6 yılın şampiyonu Sebastien Ogier ise Meeke’nin 3 saniye gerisinde 6. sırada yer aldı.



