Türkiye Rallisi, nefes kesen mücadelelere sahne olacak

Son iki yıldır ülkemizin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, Marmaris'in eşsiz çam ormanları ve muhteşem denizinin güzelliği eşliğinde, dünyaca ünlü pilotları ve binlerce turisti ağırlayacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle ilk 3 yarış sonrasında ara verilen şampiyona, 04-06 Eylül tarihlerindeki Estonya Rallisi ile devam ederken, ekipler rotalarını Türkiye'ye çevirdi.

ÖZEL ETAPLAR KOŞULACAK

19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla yarın başlayacak olan Türkiye Rallisi, dünyanın en hızlı ralli pilotlarının nefes kesen mücadelelerine sahne olacak. 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki özel etaplarda devam edecek heyecan, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda yarın start seremonisi ile başlayacak olan 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris, Ula ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü Asparan'da yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeni ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün seyircisiz olarak izin verdiği rallide, geçtiğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları oluşturulmayacak.

RED BULL SPORCULARI ZİRVEDE GELİYOR

Kariyerinin 7'nci dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında liderliğini elinde tutuyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Elfyn Evans 70 puanla ikinci, Ott Tanak 66 puanla üçüncü sırada yer alırken diğer Red Bull sporcuları Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville bu 3 ismi takip ediyor.

EFSANE LOEB YENİDEN TÜRKİYE'DE YARIŞACAK

Üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, bir kez daha Türkiye'de yarışacağını açıkladı. Loeb, 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de mücadele edecek. Fransız sporcu bu sezon ilk kez Monte Carlo'da yarışmıştı. Red Bull sporcusu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi'ni kazanmıştı.

YAĞIZ AVCI REKOR KIRMAK İSTİYOR

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek. Yağız Avcı, hem kendi sınıfında birincilik hem de WRC ile başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 6'ncı kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.

EREN ÜÇLERTOPRAĞI: PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜLKEMİZDE YAPILAN BU BÜYÜK ORGANİZASYON İÇİN EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRIZ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2015 yılında göreve geldiklerini ve başarılı çalışmalar neticesinde FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı üçüncü kez Türkiye'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Ayrıca Türkiye Rallisi organizasyonunun, bu yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Pandemi döneminde ülkemizde yapılan bu büyük organizasyon için, ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz ve bir kez daha Türk misafirperverliğini ve kültürünü tüm dünyaya en iyi şekilde göstermek için hazırız. Bu yıl bu başarıları daha da yukarı taşımak hedefiyle, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından büyük günü beklemeye başladık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a ve bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette ki sponsorlarımızın kamu kuruluşlarının katkıları da bizim için çok önemli. Spor Toto, AVIS, Grand Yazıcı Club Turban, Türk Telekom, Turk Yacht, Pilotcar, Ahu Hastanesi, Dardanel, Auto Club, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası'na değerli desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Organizasyondan kaynaklanabilecek istenmeyen etkileri mümkün olan en az seviyede tutmak için, Marmaris Belediyesi ve ÇEVKO katkılarıyla farkındalık yaratarak sürdürülebilir koruma planları ile bölgedeki ekosistemi korumayı hedefliyoruz. Tüm görevli ve katılımcıların da bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inancımızla, FIA Çevre ve Sürdürülebilirlik Komisyonu 'Çevre İçin Eylem Programı' kapsamında ilk senemizde aldığımız 2 yıldızı yükseltmek istiyoruz. Zorlu bir hazırlık süreci yaşayan başta TOSFED çalışanlarımız olmak üzere, tüm görevli ve gözetmenlerimize, tüm katılımcılara ve bizleri yalnız bırakmayan medya mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mustafa AKIN - Gökhan HEBEPCİ / MUĞLA, (DHA)