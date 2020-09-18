Türkiye Rallis başlıyor!

Pandemi nedeniyle 9 yarışı ya iptal edilen ya da yeri değiştirilen Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2020 sezonu 6 aylık aranın ardından 4 Eylül’de Estonya Rallisi’yle yeniden başlamıştı.

Şimdi sıra; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesine alınan 2020 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’ne geldi. Dünyanın en iyi ralli pilotları bugün start verilecek Türk Rallisi’nde tozu dumana katacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarış, Marmaris, Datça ve Ula bölgelerinde gerçekleşecek. Toplam 707 kilometrelik parkurda 3 gün boyunca, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobil dereceye girmek için mücadele edecek.

Pilotlar lideri Ogier

Organizasyonda gözler, iki efsane isim; Sebastien Ogier ile Sebastien Loeb’in üzerinde olacak. Kariyerinde 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Red Bull sporcusu Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda bulunuyor.

10 yıl sonra Loeb

Türkiye’de Üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan bir başka Red Bull sporcusu Loeb, Türkiye’de bir kez daha yarışacak. Hyundai Motorsport adına yarışan ve 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de mücadele edecek Fransız ralli pilotu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi’ni kazanmıştı.

Yağız Avcı rekor peşinde

Kariyerinde 5 Tü rkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Ya ğız Avcı da Türkiye’yi WRC3 kategorisinde temsil edecek. Ya ğız Avcı, hem kendi sınıfında birincilik hem de WRC ile başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 6’ncı kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.

Etaplara seyirci alınmayacak

Salgını nedeniyle virüs testi negatif çıkan pilot, takım ekipleri ve organizasyon çalışanlarıyla gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi’nde, tüm sağlık protokolleri uygulanacak ve Marmaris, Ula, Datça’daki etaplara seyirci alınmayacak. Organizasyonda görev alacak herkese test yapılırken, maske takma zorunluğu da getirildi

Türkiye Rallisi'nde yarışacak pilotlar:

Ott Tanak

Yaşı: 32

Takımı: Hyundai

Co-Pilotu: Martin Jarveoja

Kazandığı Rally: 12

Şampiyonadaki Konumu: 3 (66 puan)

Thierry Neuville

Yaşı: 31

Takımı: Hyundai

Co-Pilotu: Nicolas Gilsoul

Kazandığı Rally: 12

Şampiyonadaki Konumu: 5 (42 puan)

Sebastien Ogier

Yaşı: 37

Takımı: Toyota Gazoo Racing

Co-Pilotu: Julien Ingrassia

Kazandığı Rally: 44

Şampiyonadaki Konumu: 1 (79 puan)

Esapekka Lappi

Yaşı: 29

Takımı: M-Sport Ford

Co-Pilotu: Janne Ferm

Kazandığı Rally: 1

Şampiyonadaki Konumu: 7 (30 puan)

Sebastien Loeb

Yaşı: 45

Takımı: Hyundai

Co-Pilotu: Daniel Elena

Kazandığı Rally: 79

Şampiyonadaki Konumu: 10 (8 puan)

Elfyn Evans

Yaşı: 31

Takımı: Toyota Gazoo Racing

Co-Pilotu: Scott Martin

Kazandığı Rally: 2

Şampiyonadaki Konumu: 2 (70 puan)

Teemu Suninen

Yaşı: 26

Takımı: M-Spor Ford

Co-Pilotu: Jarmo Lehtinen

Kazandığı Rally: -

Şampiyonadaki Konumu: 6 (34 puan)

Dani Sordo

Yaşı: 36

Takımı: Hyundai

Co-Pilotu: Carlos del Barrio

Kazandığı Rally: 1

Şampiyonadaki Konumu: 21 (0 puan)

Kalle Rovanpera

Yaşı: 19

Takımı: Toyota Gazoo Racing

Co-Pilotu: Jonne Halttunen

Kazandığı Rally: -

Şampiyonadaki Konumu: 4(55 puan)

Gus Greensmith

Yaşı: 23

Takımı: M-Spor Ford

Co-Pilotu: Elliott Edmondson

Kazandığı Rally: -

Şampiyonadaki Konumu: 13 (6 puan)

Craig Breen

Yaşı: 30

Takımı: Hyundai

Co-Pilotu: Paul Nagle

Kazandığı Rally: -

Şampiyonadaki Konumu: 8 (25 puan)