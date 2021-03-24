EURO 2020 vizesi alarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Şenol Güneş ve öğrencileri için yeni bir macera başlıyor. 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri ilk maçında Ay-Yıldızlılar'ın rakibi Hollanda. Dev bir maçla perdeyi açan Milliler, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile elemeleri tamamlayacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

G Grubu puan durumu

1- Türkiye / 3 puan

2- Hollanda / 0 puan

3- Norvenç / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

5- Cebelitarık / 0 puan (1 maçı eksik)

6- Karadağ / 0 puan (1 maçı eksik)

Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye puan durumu ve ve fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022