Türkiye puan durumu ve fikstürü | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi bir başlangıç yapan Milli Takım, Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya'yı konuk etti. Şenol Güneş yönetimindeki Ay Yıldızlılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve beklenmedik bir kayıp yaşadı. Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamladı. 24 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 16 Kasım'da sona erecek. Hollanda galibiyetiyle G Grubu'na başlayan Türkiye, noktayı Karadağ maçı ile koyacak. Futbolseverler, G Grubu'ndaki son durumu ve Milli Takım'ın fikstürünü merak ediyor. Türkiye Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu ve kalan maçlar haberimizde.
EURO 2020 vizesi alarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Şenol Güneş ve öğrencileri için yeni bir macera başladı. 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ederek rüya gibi bir başlangıç yapan Milliler, Letonya karşısında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Sahadan 3-3 eşitlikle ayrılan milliler, kritik 2 puanı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bıraktı.
G Grubu’nda rakiplerimiz de 3. maçlar için sahaya çıktı. Grubun en zayıf ekiplerinden Cebelitarık, futbol ekollerinden Hollanda’yı ağırladı. Hollanda, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karadağ ise grubun iddialı takımı Norveç’i konuk etti. Norveç, Sörloth'un golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Dev bir maçla perdeyi açan Milliler, 13 Kasım'da iç sahadaki Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmandaki Karadağ maçları ile elemeleri tamamlayacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?
1- Türkiye / 7 puan
2- Hollanda / 6 puan
3- Karadağ / 6 puan
4- Norveç / 6 puan
5- Letonya / 1 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
Dünya Kupası Elemeleri’ne 5 aylık ara
Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamladı. Bundan sonra G Grubu’ndaki ikinci Milli mesaimiz, önümüzdeki Eylül ayında olacak. Ay-Yıldızlılar, 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül’de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş’in öğrencileri mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.
Türkiye fikstürü
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı
Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi
1. Hafta: 24-25 Mart 2021
2. Hafta: 27-28 Mart 2021
3. Hafta: 30-31 Mart 2021
4. Hafta: 1-2 Eylül 2021
5. Hafta: 4-5 Eylül 2021
6. Hafta: 7-8 Eylül 2021
7. Hafta: 8-9 Ekim 2021
8. Hafta: 11-12 Ekim 2021
9. Hafta: 11-13 Kasım 2021
10. Hafta: 14-16 Kasım 2021
Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022