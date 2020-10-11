UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Milli Takımımız, kader maçında Rusya'ya konuk oluyor. Sırbistan beraberliğinin ardından Macaristan'a kaybeden Şenol Güneş'in ekibi Rusya'yı devirip ayağa kalkmak, yoluna iddialı bir şekilde devam etmek istiyor. Moskova'da oynanan maçın ilk 45 dakikası Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Milli Takımımız, Rusya maçının ardından Sırbistan ile karşılaşacak.

Grupta oynanan diğer maçta Sırbistan ile Macaristan kozlarını paylaşıyor. Macaristan devreyi 1-0 önde tamamladı. İşte canlı puan durumu...

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu canlı puan durumu

1- Rusya 9 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 1 puan

4- Sırbistan 1 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya

17.11.2020 - 20.45 - Macaristan - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası’na etkisi nedir?

Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-Off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak Play-Off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.