Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye’nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

H Grubu puan durumu

1- TÜRKİYE / 18 puan

2- Fransa / 18 puan

3- İzlanda / 12 puan

4- Arnavutluk / 9 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

22 MART 2019

Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE

25 MART 2019

TÜRKİYE 4 - 0 Moldova

8 HAZİRAN 2019

TÜRKİYE 2 - 0 Fransa

11 HAZİRAN 2019

İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE

7 EYLÜL 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Andorra

10 EYLÜL 2019

Moldova 0 - 4 TÜRKİYE

11 EKİM 2019

TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk

14 EKİM 2019

Fransa - TÜRKİYE

14 KASIM 2019

TÜRKİYE - İzlanda

17 KASIM 2019

Andorra - TÜRKİYE

A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).



