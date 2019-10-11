Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım'ın kalan maçları...
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında, Arnavutluk'u sahasında Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Milli takımımızın da bulunduğu H Grubu'nda Fransa, deplasmanda İzlanda'yı Giroud'nun golüyle 1-0 mağlup etti. A Milli Takımımızın kalan maçları ve canlı puan durumu araştırılıyor. İşte Milli takım fikstür ve puan durumu...
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı.
Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye’nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.
H Grubu puan durumu
1- TÜRKİYE / 18 puan
2- Fransa / 18 puan
3- İzlanda / 12 puan
4- Arnavutluk / 9 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE
A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).