Türkiye Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda iki kritik mücadele oynayacak. A Milli Takım ilk olarak Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk ederken Fransa ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek. Ay-Yıldızlılar Arnavutluk maçın öncesi 15 puanla lider durumda bulunuyor. Şenol Güneş ve öğrencilerinin hedefi bu iki maçtan da 6 puan çıkartarak liderliğini sürdürmek istiyor. Türkiye - Arnavutluk maçına doğru futbolseverler Türkiye puan durumu! A Milli takımın kalan maçları'nı araştırıyor. İşte Milli takım fikstür ve puan durumu...

Türkiye'nin kalan maçları hangileri?

10 Ekim Cuma: Türkiye - Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

Türkiye'nin puan durumu...

A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).