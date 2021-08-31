Ülkemizin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçına çıkıyor. Çeyrek finale kadar Romanya, Ukrayna, İsveç. Finlandiya ve Hollanda'yı deviren, Son 16 Turu'nda ise Çekya'ya havlu attıran Filenin Sultanları, namağlup unvanıyla Polonya ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve 3.'lük yarışı da 4 Eylül'de gerçekleşecek. 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak Türkiye - Polonya çeyrek final maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Kazanan Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Filenin Sultanları, Polonya’yı elemesi halinde şampiyonanın yarı finalinde, Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Milliler, son 16 turunda Çekya’yı, Polonya da Ukrayna’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

"Filenin Sultanları" şampiyonada D Grubu’nda 5’te 5 yaparak son 16 turuna çıkmış, Polonya ise B Grubu’nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bir üst tura adını yazdırmıştı.