Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda B Grubu’ndaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, Polonya'yı yenerek ikinci tura Dominik'le birlikte 2 galibiyet taşımaya çalışacak. Karşılaşma öncesi Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da merak konusu. Detaylar haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu 5. ve son maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaşacak. Son olarak oynadığı Hırvatistan maçında aldığı galibiyetle ilk 4'te yer almayı garantileyen ve 2. tura çıkan Ay Yıldızlılar, galibiyet taşıma anlamında kritik bir maç oynayacak. Filenin Sultanları, Polonya'yı da yenerek ikinci tura Dominik'le birlikte 2 galibiyet taşımaya çalışacak.
Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gdansk kentindeki Ergo Arena’da oynanacak Türkiye-Polonya maçı bu akşam TSİ 21.30’da başlayacak ve TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’ndaki 4. maçında Hırvatistan’ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Son 16 biletini cebine koydu.
İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.
Millilerimizin B Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:
24 Eylül Cumartesi
TSİ 14.00 Türkiye 2-3 Tayland
27 Eylül Salı
TSİ 15.00 Türkiye 3-0 Güney Kore
28 Eylül Çarşamba
TSİ 18.30 Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti
29 Eylül Perşembe
TSİ 18.30 Türkiye 3-0 Hırvatistan
01 Ekim Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Polonya