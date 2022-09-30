A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda B Grubu 5. ve son maçında ev sahibi Polonya'yla karşılaşacak. Son olarak oynadığı Hırvatistan maçında aldığı galibiyetle ilk 4'te yer almayı garantileyen ve 2. tura çıkan Ay Yıldızlılar, galibiyet taşıma anlamında kritik bir maç oynayacak. Filenin Sultanları, Polonya'yı da yenerek ikinci tura Dominik'le birlikte 2 galibiyet taşımaya çalışacak.

Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gdansk kentindeki Ergo Arena’da oynanacak Türkiye-Polonya maçı bu akşam TSİ 21.30’da başlayacak ve TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu’ndaki 4. maçında Hırvatistan’ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, Son 16 biletini cebine koydu.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

Millilerimizin B Grubu’ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül Cumartesi

TSİ 14.00 Türkiye 2-3 Tayland

27 Eylül Salı

TSİ 15.00 Türkiye 3-0 Güney Kore

28 Eylül Çarşamba

TSİ 18.30 Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe

TSİ 18.30 Türkiye 3-0 Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi

TSİ 21.30 Türkiye-Polonya