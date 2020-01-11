Türkiye - Polonya maçı canlı izle... Haydi Filenin Sultanları!
Filenin Sultanları bir kez daha yüzümüzü güldürdü. Ay-Yıldızlılar, 2020 Tokyo Olimpiyatı Avrupa Elemeleri’nde yarı finale kaldı. Grup ikinciliği için çekiştiği Belçika’yı 3-2 devirip yoluna devam eden Milliler bugün finale çıkmak için Polonya ile karşılaşıyor. Türkiye - Polonya 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri Yarı Final maçının canlı yayını ve tüm detayları haberimizde.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Belçika’yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10‘luk setlerle 3-2 mağlup etti.
Bu sonucun ardından grubunu 5 puanla ikinci sırada bitiren Millilerimiz, 2012 ve 2016’nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesini aldı.
Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, yarı finalde A Grubu’nun birincisi Polonya ile karşılaşıyor. 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin yarı finalinde Almanya, Hollanda’yı 3-0 yenerek ilk finalist oldu.
Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda?
İki takım arasındaki mücadele, Omnisport Spor Salonu’nda TSİ 22.45’te başlayan mücadele D Smart platformunda yer alan Spor Smart (77. Kanal) ekranlarından voleybolseverler ile buluşacak. Müsabakalar, ayrıca D Smart’ın resmi YouTube kanalından ve uydudan frekans bilgileri ile ücretsiz izlenebilecek.
Olimpiyat Elemeleri Statüsü
Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)
Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)
Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)
Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)
A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu
TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu
Takım Menajeri: Pelin Emniyetli
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek
İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı
Kondisyoner: Alessandro Bracceschi
Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski
Masör: Murat Beder
Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş