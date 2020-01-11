Türkiye - Polonya maçı canlı izle... Haydi Filenin Sultanları!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Belçika’yı 25-20, 25-15, 20-25, 22-25 ve 15-10‘luk setlerle 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından grubunu 5 puanla ikinci sırada bitiren Millilerimiz, 2012 ve 2016’nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesini aldı.

Hollanda’nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, yarı finalde A Grubu’nun birincisi Polonya ile karşılaşıyor. 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nin yarı finalinde Almanya, Hollanda’yı 3-0 yenerek ilk finalist oldu.

Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda?

İki takım arasındaki mücadele, Omnisport Spor Salonu’nda TSİ 22.45’te başlayan mücadele D Smart platformunda yer alan Spor Smart (77. Kanal) ekranlarından voleybolseverler ile buluşacak. Müsabakalar, ayrıca D Smart’ın resmi YouTube kanalından ve uydudan frekans bilgileri ile ücretsiz izlenebilecek.

Olimpiyat Elemeleri Statüsü

Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. Finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu ile idari ve teknik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

A Milli Kadın Voleybol Takımı İdari ve Teknik Kadrosu

TVF Milli Takımlar Sorumlusu: Kurtaran Mumcu

Takım Menajeri: Pelin Emniyetli

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler: Alper Hamurcu, Recep Vatansever, Ahmet Can Erşimşek

İstatistik Antrenörleri : Artun Aksan, Fatih Yağcı

Kondisyoner: Alessandro Bracceschi

Fizyoterapist: Georgi Vasilev Bivolarski

Masör: Murat Beder

Psikolog: Seren Akıncı Özdurulmuş



