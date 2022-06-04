Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası sona erdi

ADÜ Didim Sosyal Tesisleri’nde 17 üniversiteden 30 takımın katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ADÜ, kadınlar kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu. Türkiye 3.’sü olan ADÜ takımını tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemizin isminin başarılar ile duyurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin sergilediği performans ve elde ettikleri başarıların mutluluk yaşattığını belirten Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, sporcuların başarılarının devamını diledi.

İHA