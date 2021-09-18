Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası’nda üçüncü ayak yarışlarının ilk günü tamamlandı. Ülkü Motor Sporları Kulübü tarafından İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından iki grupta yarışlara geçildi.

Toplam 18 aracın start aldığı Süper Grup yarışında ilk 3 sıra Ümit Ülkü, Jordan Dupont ve Murat Engin’den oluştu. Maxi Grup’ta ise ilk yarışı Turgut Konukoğlu birinci, İbrahim Oktay ikinci, Yiğit Eröge üçüncü bitirdi.

Organizasyon yarın iki kategorideki yarışlarla sona erecek.