Türkiye Pist Şampiyonasında kıran kırana hafta sonu

AVİS Türkiye Pist Şampiyonası dördüncü ayak yarışları 22-23 Ekim tarihlerinde İzmit Körfez Yarış Pistinde gerçekleşti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun organize ettiği TOSFED Yıldızını Arıyor şampiyonasının finalleri ve drift gösterileri ile renklenen hafta sonunda Bitci Racing de dört otomobili ile start aldı.

Cumartesi günü gerçekleşen Maxi grup yarışında ilk 3 sırada start alan Bitci Racing pilotları Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Zekai Özen kıran kırana bir mücadele sergiledi. Şampiyonada ikinci durumda olan Barkın Pınar yaşadığı teknik sorun sebebiyle yarışa ikinci turda veda etmek zorunda kalırken takımın diğer pilotları Konukoğlu, Özen ve Kaçan podyumu doldurdu. Bu sonuçla sezonda ikinci podyum derecesini elde eden Seda Kaçan, seyircilerden de tam puan aldı.

Pazar günü start alan ikinci yarışta ise uygulanan ters grid kuralına göre geriden start pilotlar mükemmel bir başlangıç yaptı. Daha ilk turun sonunda birinciliğe yerleşen genç yetenek Zekai Özen yarışın sonuna kadar tam arkasındaki takım arkadaşları Barkın Pınar ve Turgut Konukoğlu ile beraber izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Bu şekilde sonuçlanan yarış aynı zamanda Zekai’nin ilk Türkiye Pist Şampiyonası zaferine sahne oldu.

Zekai Özen İtalya’da Start Alacak!

Takım yöneticileri, sezonda test amaçlı aldığı startlarla takımının güvenini haklı çıkaran 16 yaşındaki pilot Zekai Özen’in 2022 sezonunda ilk yurtdışı pist yarışında da start almasına karar verdi. Pistte kendisine yapılan açıklama sonrasında mutluluğu gözlerinden okunan Özen hakkında Bitci Racing Takım Direktörü İbrahim Okyay ‘2021 sezonundan beri desteklediğimiz genç pilotumuz Zekai’ye, geçen sene kazandığı dördüncü Türkiye Karting Şampiyonluğu sonrasında bir de pist otomobili teslim etmeye karar verdik. Kendisi start aldığı tüm yarışlarda güvenimizi haklı çıkarttı. Daha önce kazandığı podyum derecelerine bugün bir de birincilik ekleyerek bizi bir kez daha gururlandırdı. Kasım ayında yüksek rekabet içeren 2 saat endurance (dayanıklılık) yarışında İtalya’da start alarak deneyimine önemli bir sayfa ekleyecek.’ diye konuştu.