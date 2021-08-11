Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları Kocaeli’de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, iki ayrı kategoride iki gün boyunca koşulacak yarışlar, TOSFED Köfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Yarışlarda, süper grupta 24 ve maxi grupta da 7 olmak üzere toplam 31 otomobil piste çıkacak.

Yarışmanın ilk gününde, sıralama turlarının tamamlanmasından sonra super grup ve maxi grup ilk yarışları koşulacak. Organizasyonda ikinci yarışlar ise 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve dereceye girenlerin ödülleri verilecek.