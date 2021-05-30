Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir’de yapıldı

Motor sporlarında Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, İzmir Ülkü Yarış Pisti’nde yapıldı. Sezonun ilk ayak yarışlarını İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Yönetim Kurulu üyeleri Erdoğan Yıldırım, Ümit Ülkü, Ali Ekber Ekici ve Okan Alp de takip etti.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, yarışlara antrenman amaçlı katıldı.

Şampiyonada ilk kez gerçekleştirilen Yamaha R25 Kadınlar Kupası, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu’nun koordinesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edildi. Sekiz tur üzerinden yapılan yarışı, İlayda Yağmur Yılmaz kazandı. İlayda Yağmur Yılmaz’ı, Melisa Erçelik ve Pınar Altuğ takip etti.

TMF GP 1000’de Harun Akgün birinci olurken, Semih Suna ikinci ve Canan Akkuş da üçüncülüğü elde etti. TMF GP 600’de Furkan Eryılmaz ilk sırada yer aldı. Bu kategorideki yarışta, Kadir Erbay ve Burak Albayrak ikinciliği paylaştı.