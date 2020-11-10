Türkiye, özel maçta Hırvatistan’la karşı karşıya

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak. Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür aday kadrodan çıkarıldı ve Altay Bayındır aday kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi’nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul’da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

A Milli Takım’ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

AA