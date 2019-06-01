A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya gelecek. Fransa ile EURO 2020 Elemeleri'nde çok önemli bir maç oynayacak Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini Özbekistan'ı da yenerek bu maça moralli çıkmak istiyor. Türkiye Şenol Güneş ile çıktığı üç maçı da kazanmıştı. Özbekistan maçıyla dörte dört yapmak istiyor.

Türkiye'nin 11'i: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal

Özbekistan'ın 11'i: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor

Türkiye - Özbekistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya’da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.