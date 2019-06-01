A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya gelecek. Fransa ile EURO 2020 Elemeleri'nde çok önemli bir maç oynayacak Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini Özbekistan'ı da yenerek bu maça moralli çıkmak istiyor. Türkiye Şenol Güneş ile çıktığı üç maçı da kazanmıştı. Özbekistan maçıyla dörte dört yapmak istiyor.

Türkiye - Özbekistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya’da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)