Türkiye - Özbekistan (CANLI)

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya geliyor. Fransa ile EURO 2020 Elemeleri'nde çok önemli bir maç oynayacak Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini Özbekistan'ı da yenerek bu maça moralli çıkmak istiyor. Türkiye Şenol Güneş ile çıktığı üç maçı da kazanmıştı. Özbekistan maçıyla dörte dört yapmak istiyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadele saat 21.00’de başladı ve TRT Spor’dan naklen yayınlanıyor.

MAÇ BAŞLADI...





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Türkiye'nin 11'i: Sinan Bolat, Zeki, Merih Demiral, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Yunus Mallı, Enes Ünal

Özbekistan'ın 11'i: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalıyor. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler.

Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya’da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.