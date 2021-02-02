Türkiye oyun sektörünün ülkemizdeki pazar büyüklüğü 2019 yılında 830 milyon dolara ulaştı. Gelişen teknoloji ve pandeminin de etkisiyle pazarın daha da büyümesi bekleniyor. Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey’in hazırladığı, sektördeki birçok firmanın kaynak olarak kullandığı, Türkiye Oyun Sektörü Raporu, bu yıl da birbirinden farklı içerik ve bilgilere yer verilecek.

Türkiye oyun sektöründe yer alan en küçüğünden en büyüğüne kadar ayırt etmeksizin tüm firmaların, bilgi ve görüşlerinin yer alacağı rapor, pandemi etkisiyle atağa geçen sektörün kilometre taşı niteliğindeki eseri olacak. Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle hazırlanan raporun başvurusu, Gaming in Turkey’in internet sitesinden yapılıyor ve başvuru tarihi 8 Şubat 2021 Pazartesi günü sona eriyor.

“Başarıları, oyun sektörünün gelişimine ışık tutacak bir tarih kitabına dönüştürüyoruz”

Konuyla ilgili görülerini paylaşan Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, “Her yıl düzenli olarak hazırladığımız rapor sektörün merakla beklediği ve kendisine kaynak aldığı bir esere dönüştü. Bu yıl hazırlayacağımız rapor, pandemi ve gelişen teknolojilerin ön planda olduğu ve tüm sektöre yer verilecek bir rapor olacak. Oyun sektörü dünya da ve ülkemizde son yıllarda oldukça hızlı büyüyen bir alan. Bugün dünyada 2,7 milyar oyuncu bulunuyor. Ülkemizde de oyun sektörü açısından birçok ilke imza atıyor ve milyar dolarlık satışlar gerçekleşiyor. Ülkemizde hayat bulan oyunlar bugün küresel markaya dönüşüp onlarca farklı dilde oynanıyor. Sektörde olan bir şirket olarak bu başarılarla gurur duymakla yetinmeyip, bu başarıları raporlaştırarak, oyun sektörünün gelişimine ışık tutacak bir tarih kitabına dönüştürüyoruz. Bu amaçla da beş yıldır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm firmaları da raporumuzda yer almaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu’nda yer almak için https://www.gaminginturkey.com/tr/turkiye-oyun-sektoru-raporu-2020-lokal-firmalar/ adresi üzerinden formu doldurmayı unutmayın!