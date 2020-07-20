Türkiye Oryantiring Şampiyonası Amasya’da yapılacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Federasyon Genel Sekreteri Mahir Irmak ve Federasyon İl Temsilcisi Merzifon Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Fatih Torun, Amasya ve Taşova ilçesinde gerçekleşmesi planlanan “Türkiye Oryantiring Şampiyonası” için Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’e ön görüşme ziyaretinde bulundular. Görüşme neticesinde ilçede planlanan bu faaliyetle ilgili olumlu gelişmeler kaydedildiği bilgisi edinildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Türkiye Oryantiring Şampiyonasının ilçemizde gerçekleşmesi için ön görüşme yaptık. Görüşmenin olumlu geçtiği söyleyebilirim. 2020 Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2 gün ilimizde 1 gün de ilçemizde yapılacak” dedi.