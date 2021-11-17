Türkiye muhtemel rakipler - Kura çekimi ne zaman yapılacak?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etmeyi başararak play-off turu oynamaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri belli oldu. Detaylar haberimizde...
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı. Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Ay Yıldızlıların muhtemel rakipleri ise şöyle; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler
Kura çekimi 26 Kasım’da
24-29 Mart 2022’deki play-off etabının kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek
12 takım 4’erli 3 gruba ayrılacak
Tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak
Finalde kazanan 3 takım Dünya Kupası’na katılacak