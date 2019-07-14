Türkiye Motosiklet Drag Şampiyonası başladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -



TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu 2019 Türkiye Drag Şampiyonası'nın ilk ayağı start aldı. 11 kentten 50 sporcunun katıldığı yarışların 4'üncü ayağının sonunda Türkiye şampiyonu belli olacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) 2019 yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Antalya'da start aldı. Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde başlayan yarışlara 11 kentten yaklaşık 50 sporcu katıldı. Binlerce hız tutkununun bir araya geldiği yarışlarda tribünleri dolduran sporseverler, antrenman ve ısınma turlarını heyecanla izledi.

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Modifiye edilmiş motosikletlerle 400 metreyi en kısa sürede tamamlamak için birbiriyle yarışan sporcuları, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de ziyaret ederek başarılar diledi. Kepez'in ilklere ev sahipliği yaptığını, gençleri heyecanlandıracak projelere imza atan bir belediye olduğunu belirten Tütüncü, “Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Motor sporlarına tutkusu olan gençleri bir araya getirmek güzel. Hız tutkularını yasal zeminlerde yaşamalarına vesile oluyoruz. Farklı şehirlerden sporcularımız ve onları takip edenler Kepezimize geldi. Böylece kent turizmine de bir nebze olsun katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, yarışların 4 ayaktan oluşacağını, ilk ayağını da burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Modifiye motosikletlerle kısa sürede en iyi kalkış ve en kısa sürede finişe ulaşmayı hedefleyen sporcular arasında Türkiye'nin en iyilerinin olduğunu da anlatan Erdoğan, “Kamil Kırbaş, İsmail Yeksek, Caner Kit gibi Türkiye'nin en hızlıları var. Sınıf olarak bu arkadaşlar prostreet klasmanında yarışıyor. Pist de çok güzel. Türkiye şampiyonları bu pistte belli olacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenman detay

- Sporculardan ve motorlardan detay

- Yarışlardan detay

- Röp: Hakan Tütüncü

- Röp: Erdoğan Yıldırım,

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)