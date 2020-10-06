Türkiye motokrosta Balkan üçüncüsü

Türkiye, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından Bulgaristan’da gerçekleştirilen 2020 Balkan Milletler Motokros Kupası’nda 3’üncü oldu. Bu sene ilk kez organize edilen turnuvada Türkiye, takımlar sıralamasında üçüncülük elde etti. 5 ülkeden 132 sporcunun katılımıyla düzenlenen kupada, 65 cc sınıfında Efe Okur, 85 cc sınıfında Ahmed Buğra Geren, MX2 sınıfında Mehmet Doğukan Doğanay, MX1 sınıfında Volkan Özgür ve MX sınıfında Tuğrul Dursunkaya piste çıktı. Balkan Milletler Motokros Kupası’nı ev sahibi Bulgaristan kazandı.